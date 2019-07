Otse Postimehest: haridus ja -teadusminister Mailis Reps koolikiusamisest

Mida saab ministeerium teha, et õpetajatel ja õpilastel oleks koolis turvaline olla? Kas ministeeriumil on kohustus sekkuda, kui kool on lausa tuntud kiusamise ja füüsilise vägivalla poolest ja koolijuhid probleemi ei näe? Kuidas väikestes linnades ja valdades oma õigusi kaitsta, kus kõik kõiki tunnevad ning koolijuhid ja kohalik võim on omavahel seotud? Kes kaitseb last? Kes kaitseb õpetajat?