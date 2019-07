Marit Rattasepp oli üks Reporteri ilmateatajaid. Ta lõi Reporteris pikalt kaasa. Seda kõike hetkeni kuni abiellus Erik Rattasepaga. Tänaseks on Marit juba noor ema. Mariti ja Eriku tütar Nora on kolme kuune. Aga see ei veel kõik! Marit on võtnud välja uue väljakutse.