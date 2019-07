XXVII laulu ja XX tantsupidu "Minu arm" on kümnete tuhandete eestlaste aastate pikkuse ettevalmistuse tippsündmus. Seda on pikisilmi oodatud. Kuid, mis olulisem, see jääb veelgi pikemateks aastateks eestlastele meelde! Teemegi nüüd põgusa tagasivaate möödunud tantsu- ja laulupidudele.