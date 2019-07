Kahekümnes tantsupidu teeb sügava kummarduse 85 aasta pikkusele tantsupeo traditsioonile. Seetõttu on kõikidel rühmaliikidel repertuaaris varasemate tantsupidude armastatumad tantsupärlid, mille kõrvalt ei puudu ka uus looming. Kokku on juubelitantsupeo kavas 28 tantsu, millest seitse on loodud tänavuse peo jaoks.