Täna kell 16 on Postimehe otsestuudios riigi peaprokurör Lavly Perling. Fookuses on uue peaprokuröri valimisest tingitud rünnakud nii Perlingu kui ka prokuratuuri suunal. Luubi all on ka kriminaalasi Danske Banki rahapesust ja arengutest niinimetatud Savisaare kohtuprotsessis jpm.