Kätte on jõudnud maasikate kõrghooaeg, jaanipäeva pidustuste tõttu on müük jäänud soiku, kuid soojad ilmad tõid maasikaid muudkui peale. Ja ongi käes hetk kus müüjatel on letid täis ja ostjatel mõnusalt kauplemise ruumi.