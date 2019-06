Suvereporteri ilmateate taga kõlab laul "Tule nüüd", mida esitavad Liis Mäesalu ja Tarvo Valm. Laulu autor on Tarvo Valm, kes on juba ansamblist The Sun ja paljudest teistest Eesti kirdapuntidest pärit ning tunnustatud kirdamees. Laulab aga Kohilast pärit Liis Mäesalu. "Tule nüüd" video autor on Masa ehk Hindrek Maasik.