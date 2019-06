Euroopast pärit ahvatlevad puu- ja juurviljad on mürgisemad, kui rahvale on räägitud. Pärast ohu tuvastamist on Veterinaar ja Toiduamet jätnud isegi hoiatused enamikul juhtudel välja saatmata! Nüüd andis Maaelu ministeerium riigikontrolli uuringule vastulöögi. Minister Mart Järvik kiidab, et ei pese poeviinamarju ja on ikka veel elus.