Igal aastal, nädal enne Jaanipäeva, korraldatakse Suure-Jaanis muusikafestival, mis pühendatud heliloojate Kappide mälestusele. Aga omaette traditsiooniks on saanud ka eestlaste jaanipidu Soomes. Kui esimesed aastad suhtuti sellesse, kui ühekordsesse ettevõtmisesse, siis nüüdseks on küll kõigile arusaadav, et selline möll toimub teisel pool lahte regulaarselt iga aasta.