Riigikontrolli auditist selgus, et Eestis ei uurita piisavalt puu ja köögiviljade mürgisust ja meil pole aimugi kui palju ohtlikke kemikaale me igapäevaselt sisse sööme. Toitumisteadlane Raivo Vokk andis meile nõu, kuidas valida vähem mürgiseid viinamarju ja maasikaid ning kuidas pesta või aurutada toitu, et ohtlikest kemikaalidest lahti saada.