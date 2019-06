Kadri Simson: olen plaani võtnud, et järgmised viis aastat on mu kodulinnaks Brüssel

«Praegu Junckeri kabinetis ma kindlasti asepresidendiks ei saa,» märkis Simson. Kui suvel peaks Eestis valitsus vahetuma, on õhus võimalus, et Simson oleks ametis vaid neli kuud. See läheks Euroopa maksumaksjatele maksma miljon eurot. Ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on öelnud, et tema neljaks kuuks ajutist eurovolinikku ei soovi. «Aga kui kandidaat on sama, kes esitatakse järgmisele presidendile, ei saa olla vastulauseid,» märkis Simson.