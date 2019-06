Lõppeva nädala valitsuse uudis nr. 1 oli see, et alates 1. juulist langeb õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 25 protsenti! See on uue valitsuse esimene tegu, muude lubadustega ei pruugi nii kiire olla. Aga kohe saame teada kui palju hakkab maksma pudel viina ja õllekohver. Viinaäri Põhja-Lätis kukub. Eesti kaubanduse põhjapiir aga taastub, sest soomlased tulevad taas Tallinna käraka järele.