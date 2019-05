Tartus tähistatakse ajakirjandusõppejõu, Juhan Peegli 100. sünniaastapäeva. See mees on legend, kelle eestvõttel hakati Tartu ülikoolis andma ajakirjanduslikku kõrgharidust. Tänu Juhanile on Eesti saanud Tartu ülikoolist põlvkondade viisi kõrgharidusega ajakirjanikke.