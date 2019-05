Tallinna Keskvangla ehk rahvapäraselt Patarei vangla või ka lihtsalt Patarei on Tallinna lahe ääres asuv hoonekompleks, mida kasutati aastatel 1919-2005 vanglana. Kompleksi põhiosa oli algselt kindlusehitis Kalaranna fort. Tallinna Patarei merekindlus on klassitsistlik kaitserajatis, mis kuulub Euroopa arhitektuuripärandisse ning on ühtlasi kommunismi ning natsismi ohvrite mälestusmärk, Eesti Vabariigi märtrite vastupanu sümbol.