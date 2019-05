Tallinnas Balti jaamas avati näitus “Ajareis. Elu Nõukogude Eestis“, mis viib rännakule nõukogude Eesti aega. Näitus on avatud kuni augusti lõpuni! Nii et noored, minge ja vaadake, kuidas teie emad ja isad elasid. See võib paista müstikana!