Tuk-tuk on kolmerattaline mootorratas, mis on eriti populaarne Aasias. Kuna ta on väike liiklusvahend, siis on sellega hea manööverdada ja tihedas liikluses turiste vedada. Ühele Briti turistile hakkas aga tuk-tuk nii väga meeldima, et ta ostis ka endale selle ja kavatseb nüüd kiirusrekordi püstitada.