Kevad on käes, isegi ootamatu suvi on Eestisse jõudnud. Nii et viimane aeg viia end kurssi selle kevad-suve moetrendidega. Selgub, et moetuuled puhuvad suurlinnadest, Pariisi ja Londoni tänavatelt, kus ühe kostüümiga peab olema mugav metroos, kõrghoone kontoris kui ka õhtusel vastuvõtul.