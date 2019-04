Citadele pank tõi uudse makseviisina Eestis turule käepaela, kuhu on viipemakse vahendina lisatud kiip. Käepael on paljude jaoks oodatud lahendus, sest see annab aktiivsetele inimestele vabaduse liikuda ja sportida ilma tülikate raha või õlakottideta.