Kokku elab Eestis üle 3000 veterani. Narvas peeti täna nende auks veteranipäeva. Sõjatehnika näitusel käis sadu piirilinna elanikke ja ka Venemaa turiste. Venelased said NATO sõjatehnikat ka oma käega katsuda. Nad kiitsid, et polegi nii kole, nagu piiritagune propaganda väidab. Narvas aga korraldati veterani päev seepärast, et varsti jõuab piirlinna lähistele Kaitseväe suurõppus Kevadtorm.