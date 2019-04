Armastatud näitlejanna Leida Rammo sai 95-aastaseks. Laiem avalikkus teab teda tele- ja kinoekraani kaudu. Leida kontol on enam kui 70 filmi. Leida on rääkinud, et pikk iga on tal geenides, sest tema ema elanud ka peaegu 90-aastaseks. Kuigi Leida ise väga suurt tähelepanu sünnipäeva puhul ei soovinud, ootas teda siiski Tallinna linnateatri pere. Ka Reporter käis diivale linnateatris õnne soovimas!