Tuntud raadiohääle ja "Pilvede All" osatäitja Rauno Märksi tütar Lii Heleen Märks alustas modellikarjääri. 15-aastast tüdrkut oodatakse maailma moelavadele. Ja need summad, mis üks modell võib Pariis, Milanos ja New Yorgis teenida on meie eestlaste jaoks ikka ulmelised.