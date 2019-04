Ei ole just tavaline, et Ameerikas karjääri teinud muusik asub Eestisse elama ja tegutsema. Eestisse saabu kitarrivirtuoos Yngwie Malmsteeni bändikaaslane. Ta on eestlastest vaimustuses. Esialgu elab muusik tuttavate muusikute juures kodudes, õpib meie keelt ja lubab ka muusikatunde andma hakata.