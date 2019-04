Türil hukkus hommikul rongi alla jäänud jalakäija. Õnnetus juhtus omaalgatusliku ülekäigu juures, kus korraliku reguleeritud raudteeülekäigu kohani on paarsada meetrit. Ometi on inimesed just seal õnnetuskohas sisse tallanud raja, kus siis otse käia üle raudtee.