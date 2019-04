Ajakirjanik Vilja Kiisler tunnistas «Õhtu» saates, et viimasel ajal on ründav stiil ajakirjanike suhtes sagenenud. Kiisler selgitas, et ajakirjanikud ei ole poliitikute vastu teravad nende isiku pärast, vaid neil on soov saada konkreetseid vastuseid, kuidas mingi asi on toimunud.