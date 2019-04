Kuigi president Kersti Kaljulaid tegi valitsuse moodustamiseks ettepaneku Kaja Kallasele, kinnitasid täna Keskerakonna, Isamaa ja EKRE volikogud Jüri Ratase juhitava valitsusliidu kokkuleppe. Selgeks said ka tulevased ministrid. Ratas on veendunud, et tema ametisse astumist ei takista enam miski.