Eestit raputavast hüsteeriast on valmimas shokeeriv tõsielusaade "Globalistid või natsid". Tegemist on kaheosalise saatesarjaga, esimene osa on Kanal kahe eetris 16. aprillil kell kümme õhtul. Teine osa tuleb eetrisse 23. aprillil. Kas Eesti tulevik on multikultuurne avatud ühiskond või suletud marurahvusriik? Siin teile põgus ettehooldus teemasse.