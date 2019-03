Reporter: Lil' Taadu lohistab värskes räpiloos madratsita voodit

Möödunud nädalal läksid riigikohtusse Eesti Esitajate Liit (EEL) ja tantsukool JJ-Street (MTÜ Urban Style), kelle vahel tekkinud vaidluse tuumaks on küsimus, kas tantsukoolil on kohustus maksta oma tundides esitatava muusika eest tasu või mitte. Kahes esimeses astmes on kohus andnud õiguse tantsukoolile.