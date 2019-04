Täna „Radaris“: Peretülid ummistavad kohtusaale!

Kohtud on vanemate vaidlustest sõna otseses mõttes umbes. Erinevaid laste hooldusõigust, elatist ja suhtluskorda puudutavaid küsimusi jõuab kohtunike lauale tuhandeid. Nüüd on riik aga jõudnud otsusele, et nii jätkata ei saa ja mängu tuleb tuua perelepitaja. «Radar» uurib, mida see täpsemalt tähendaks ja miks neid vaidlusi niivõrd palju on?