Judoga tegelev koolipoiss, kellest loodetakse ehk aastate pärast Eesti olümpiakoondislast, peksab halastamatult kaasõpilast. Kooli kutsutakse kiirabi ja direktor kirjutab käskkirja peksja koolist väljaviskamiseks. Vägivallatseja on aga mõne aja pärast koolis tagasi, enda sõnul tänu kohtuotsusele. Seejärel selgub, et mingit kohtuotsust pole olnud. Probleemiks on hoopis direktori vigane ja lohakas käskkiri. Mida teeks teie pere, kui teie lapse kool ei suuda vabaneda peksjatest?