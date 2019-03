Reporteri meeskond alustas kevadet katsumusega. Et kuskil on veel lund võeti alustuseks ette suusamaraton. Soojade saabudes tuleb veel sõita rattaga 300 kilomeetrit, siis ujuda kolm kilomeetrit ja lõpetuseks joosta 42 kilomeetri pikkune maraton. Kõik see kokku on suur rahvaspordipidu Deutchland Klassiker ja algas see suusamaratoniga Saksmaal Baierimaa Alpides.