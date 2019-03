Kokku on Prantsusmaa “kollased vestid” on juba 18ndat nädalat tulnud tänavale meelt avaldama. Aktivistide ja politsei vahel on olnud palju rüselusi ja vägivalda. Kannatanute arv ulatub tuhandetesse. ÜRO nõuab Prantsusmaa politsei ebapropotsionaalse jõu kasutamise väljaselgitamiseks põhjalikku uurimist.