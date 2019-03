Uurime nüüd Eesti glamuuripidude iseärasusi ja viime teid poele, kuhu te enam kunagi ei satu. See on näituse Sex & the Sea avamine. 300 tuhat eurot maksnud näituse avalöögiks korraldati Lennusadamas punase vaiba pidu hõrkude roogade, vahuveini ja kabareega. Hollandi kunstniku Saskia Boddeke erootilise merenäituse avamine tõi kokku üle 400 külalise. Korraldajad loodavad, et järgmise aasta alguseni külastab ettevõtmist vähemalt 200 000 mere ja erootika huvilist