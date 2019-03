Loodav valitsus saavutas nädalavahetusel kokkuleppe, et Eestisse rajatakse eraldi relvastatud piirivalveüksus. Valitsuse moodustamisest kõrvale jäänud Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, nende hulgas endine ja praegune siseminister, toovad välja, et relvastatud piirivalve koos eraldi eelarvega on olemas juba aastast 2015.