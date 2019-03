Milline teeauk ajab teid praegu kõige rohkem marru? Milline auk segab teie pere autosõite ja elamist kõige hullemini? Reporter kuulutab välja löökaugukonkursi. Saatke meile foto ja kirjeldus augu asukohaga. Lisage jutt, miks just see auk on teie pere jaoks see kõige hullem. Mõned ajad tagasi tähistas Reporter näiteks Tallinna kõige legendaarsema löökaugu sünnipäeva.