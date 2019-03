Tartumaal Tatra-Otepää teel asub Kambja ristmik. See on ülihea nähtavusega koht. Ometi on aastate jooksul just sellel ristmikul juhtunud mitmeid tõsiseid õnnetusi. Ja juhtub järekindlalt edasi. Hiljuti põrkasid seal kokku elektriauto ning kaubik. Miks on Kambja ristmik Tatra-Otepää teel neetud paik, mis tõmbab õnnetusi ligi?