Hiina fond Touchstone Capital Partners on valmis investeerima Peter Vesterbacka veetavasse Tallinn-Helsingi tunneli projekti 15 miljardit eurot. Peter Vesterbacka soovib hakata tunnelit kaevama juba aastal 2020 ning projekti valmis saada vaid nelja aastaga. Nüüd on aga tekkinud küsimus, kas Hiina miljardid lükatakse viisakalt Euroopa Liidu poolt hoopis tagasi ja hakatakse projekti arendama Euroopa Liidu vahenditest. Ehk siis tuleb välja, et laual on ka teine Tallinn-Helsingi tunneli projekt.