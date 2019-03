Lugusid, kus naine on sünnitanud autos, kodus, looduses, maantee ääres või lausa sünnitusmaja ees, on päris mitmeid ja mõni pealegi. Aga kolmapäeval tuli laps ilmale Tallinnas Solarise keskuse tualetis. Tundub uskumatu, aga naisterahvas läks tualetti ja kümne minuti pärast oligi tita käes. Ema ja lapsega on kõik korras.