«Õhtu!» Muusikaterapeut Dali Kask; muusik Lauri Pihlap kõmulisest Jacksoni dokumentaalist; erikooli sattunud noorte kirjad!

Dokumentaalfilm Michael Jacksoni väidetavast pedofiiliast on jaganud inimesed kahte leeri. Millega see kõik lõpeb? Kas popikoon kustutatakse muusikaajaloost jäädavalt? Sellel teemal arutleme muusik Lauri Pihlapiga. Värske uuring tõestab, et death metal muusika kuulamine tekitab rõõmutunde. Stuudios on külas metalmuusik Kaido Haavandi ja muusikaterapeut Dali Kask. Kuidas tunnevad end erikooli sattunud noored? Loeme nende kirju koos laste õiguste eest seisja Kiira Gornischeffiga. Lisaks läbivad La La Ladiese kaunid daamid juurikate pimetesti.