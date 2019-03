Kes on kõige kuulsamad Eestist pärit tegelased? Ilmselt on need siiski trikikoerad Augusto, Gennu ja Matilda. Eesti koerte Youtube'i kanalit vaatab üle 16 miljoni inimese. Meie kutsad sõidavad autoga, lükkavad poekäru ja rulatavad. Milles seisneb Eesti penide talendikus?