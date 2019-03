Kaja Kallas teatas täna, et Reformierakond teeb ettepaneku koalitsiooni läbirääkimiste alustamiseks Keskerakonnaga. Jüri Ratas maksupoliitikas järeleandmisi teha ei soovi, valimised võitnud Reformierakond samuti mitte. Koostöö Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega on Kallase sõnul keeruline just väiksemate erakondade omavaheliste suhete pärast, Ossinovski sõnul on see vabandus kergema vastupanu teed minekuks.