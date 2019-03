Ligi 4000 kilomeetrit rannajoont teeb Eestist tugeva mereturismipotentsiaaliga sihtkoha. Eesti riik on viimastel aastatel investeerinud miljoneid eurosid väikesadamate võrgustiku arendamisse, et meelitada siia üha enam Läänemerel seilavatest alustest. Eesmärk on 2020. aastaks kasvatada Eesti sadamaid külastanud väikelaevade arv 20 000 aluseni. Suvel alustab Kanal kahes ka Merevaade, kus kõige muuhulgas on luubi all Eesti meretursim.