Mati Alaver on öelnud Rahvusringhäälingule, et on ainult aja küsimus, mil Andrus Veerpalust saab Eesti suusakoondise peatreener ja Eesti suusataja tõuseb taas tiitlivõistlustel pjedestaalile. Meenutame aga Andrus Veerpalu enda dopingusaagat.