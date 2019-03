Karel Tammjärv tunnistas veredopingu kasutamist ning lisas, et sai Saksmaa spordiarsti Mark Schmidti kontakti Mati Alaverilt. Mati Alaver kinnitas, et tema vahendas Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidt kontakti 2016. aastal. Alaver nimetas seda oma elu suurimaks veaks ja kahetseb tegu siiralt. Mati Alaver ka vabandas sportlaste ja nende lähedaste, Eesti suusarahva ja spordiavalikkuse ees, lisades, et tema tegevusele ei ole mingit õigustust.