Eestlaste sattumine dopinguskandaali on suur löök kogu Eesti spordile. Šveitsi ajaleht "Neue Zürcher Zeitung" kirjutab, et Karel Tammjärve, Andreas Veerpalu ja Aleksei Poltaraninit seob omavahel fakt, et nad kõik on treeninud Mati Alaveri käe all. Kas ja kuidas võiks preaguse looga Mati Alaver seotud olla, ei oska me hetkel öelda, Alaver ise kommentaare andnud ei ole. Mis asi see veredoping on, kuidas seda tehakse ja mis riskid sellega kaasnevad? Reporter käis asja uurimas.