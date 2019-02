Rahvas vajab oma meeltesse kangelasi spordis, et tunda uhkust oma rahvuse ja rahuskaaslaste üle. See on paljuski ka usuküsimus. Kas see on viimase dopnguskandaali tõttu kõikuma löönud? Eesti talvepealinnas Otepääl on meeleolu mõru, vähemasti nii võib öelda pärast väikest tänavaküsitlust, mille viis läbi meie reporter Jürgen Puistaja. Uurisime kohalikelt nende tundeid seoses Austrias lahvatanud dopinguskandaaliga.