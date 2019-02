Austria politsei tegi täna ootamatu reidi suusaalade maailmameistrivõistlustel Seefeldis. Reidi viis läbi 120 politseiniku, kokku otsiti läbi 16 asukohta. Austria politsei teatel on kinni peetud seitse inimest, kelle seas on viis sportlast ja kaks ametnikku. Kinnipidamise hetkel oli ühel sportlasel nõel veenis. Kinnipeetute seas on ka kaks eestlast. Kuigi pressikonverentsil kinnipeetute nimesid ei avalikustatud kinnitas suusaliit, et nendeks sportlaseks on Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv.