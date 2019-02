Tartu Ülikooli tudengid pidavat tegema musta huumorit selle kohta, et Eestis on veel ainult üks ülikool peale Tartu oma ja see on Tallinna Tehnikaülikool. Ilmselt ühegi teise ülikooli tudengid sellele alla ei kirjuta. Tallinna Tehnikaülikooli avatud uste päeval said võimalikud uue tudengid aga tutvuda TalTechi õppehoonete, ühiselamute, spordihoone ja ülejäänud linnakuga, aga ka mööda linnakut ringi vurava isesõitva bussi või Iseautoga.