Vaid 1500 km kaugusel Eestist elab 4,4 miljonit inimest sõjas. Enam kui 13 000 inimest on hukkunud, neist 3300 tsiviilisikut. Kogu see verevalamine sai algtõuke aga viis aastat tagasi 18ndal veebruaril Kiievis. Uurime, mis on saanud tänaseks sõjast Ukrainas? Kas Ukrainasse maksab reisida? Alustuseks viime teid kurssi toimunuga.