Moelooja Arne Niit on rääkinud Reporteri saadetes, millise kleidiga on sobilik presidendi vastuvõtule minna ning jagas nippe ka neile, kes avastavad viimasel hetkel, et pidulikule sündmusele polegi midagi selga panna. Arne Niit tõmbab pinged maha ja arvab, et ka kaks korda sama kleidiga vastuvõtul käia pole ebaviisakas. Aga liigume Vabariigi sünnipäeva tähistamisega Viimsisse, kus tähistati valla sajandat sünniaastapäeva.