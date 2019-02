Kolm aastat tagasi juhtus Jõhvi lähedal raske bussiõnnetus, kus sai viga 12 inimest. Üks kannatanutest tuli nüüd spetsiaalselt Riiast Jõhvi, et arstidele aitäh öelda. Kui poleks olnud kiiret meditsiinilist sekkumist, võinuks too meesterahvas oma käest ilma jääda. Sisuliselt tuli see keha külge tagasi õmmelda.